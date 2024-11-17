Otobüste kadını bıçaklayan şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi

BURSA'da özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.’yi (38), kalçasından bıçaklayarak kaçan erkek şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.