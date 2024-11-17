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        Otobüste kadını bıçaklayan şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi

        BURSA'da özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:10
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        Otobüste kadını bıçaklayan şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi
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        BURSA'da özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.’yi (38), kalçasından bıçaklayarak kaçan erkek şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ

        Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.’yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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