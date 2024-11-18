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        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok

        BURSA'da 2 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyip eşyalarını alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut (12) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:00
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        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok
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        BURSA’da 2 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyip eşyalarını alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut (12) için arama çalışması başlatıldı. İdil’in bulunması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

        Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bilgiç Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Orhan Durgut’un birlikte yaşadığı kızı İdil, 16 Kasım’da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip babasından izin alıp evden çıktı. İdil Durgut geri dönmeyince babası Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızının odasını kontrol ettiğinde, eşyalarını da yanına alarak gittiğini fark ettiğini ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Orhan Durgut’un başvurusu üzerine, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de İdil’in bulunması için devreye girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İdil Durgut’un anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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