Bursa'da, kadınların yumruklu kavgası kamerada

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

BURSA'da, iki grup kadının önce tartışıp ardından yumruk yumruğa kavga etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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