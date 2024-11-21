Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (6)

OTOBÜSSU İLE DOLDU, YOLCULAR KOLTUĞA ÇIKTI

Bursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Lodos ile birlikte devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Saatte metrekareye 26 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, rögarların taştığı bazı sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir belediye otobüsüne de seyir sırasında su doldu. Bazı yolcular koltukların üstüne çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.