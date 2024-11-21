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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (6)

        OTOBÜSSU İLE DOLDU, YOLCULAR KOLTUĞA ÇIKTIBursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:50
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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (6)
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        OTOBÜSSU İLE DOLDU, YOLCULAR KOLTUĞA ÇIKTI

        Bursa'da dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, yerini sağanak yağışa bıraktı. Lodos ile birlikte devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Saatte metrekareye 26 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, rögarların taştığı bazı sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir belediye otobüsüne de seyir sırasında su doldu. Bazı yolcular koltukların üstüne çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        YAĞMUR SULARI ŞELALE GİBİ AKTI

        Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde ise köprüden taşan yağmur suları, şelaleyi andırdı. Yağmur suları, alt geçitten geçen araçların üzerine yağdı. Sağanağın gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken; Meteoroloji yetkilileri, 23 Kasım Cumartesi günü kent merkezinde karla karışık yağmur, Uludağ'da ise kar yağışı beklendiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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