Harçlık vermeyen dedesini bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde harçlık vermediği gerekçesiyle dedesi Kemal K.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİnegöl ilçesinde harçlık vermediği gerekçesiyle dedesi Kemal K.’yı, ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayıp ağır yaralayan İbram İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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