Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı (3)

Bursa kent merkezinin yanı sıra Uludağ ve yüksek rakımlı ilçelerde dün başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Orhangazi ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde sokaklar karla kaplandı.

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