Karacabey Belediyespor - Nazilli Spor: 3-0
–STAT: Karacabey Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Sinan Özcan, Erdem Tanış, Azem ZorluKARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot (Dk.
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STAT: Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Sinan Özcan, Erdem Tanış, Azem Zorlu
KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot (Dk.87 Furkan Metin), Niyazi Batuhan Salman (Dk.77 Berat Badak), Abdullah Balıkçı (Dk.87 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün (Dk.27 Talha Yünküş), Ali Aydemir (Dk.87 Azat Çakar), Fahri Pınar
NAZİLLİ SPOR: Mustafa Güngör, Mücahit Kaya (Dk.46 Bayran Enes An), Anıl Taşdemir (Dk.55 Oğuzcan Kesgin), Kürşat Babamoğlu, Oğuzhan Akgün, Gökmen Aydoğdu, Nicola Mikael Avellino (Dk.79 Serkan Güler), İlkay İşler (Dk.62 Hüseyin Öztürk), Selçuk Hakalmaz, Taşkın Çalış, Miraç Furkan Türközü
GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 85 Ali Aydemir, Dk. 32 Ahmet Furkan Özcan (Dk.32) (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor)Kürşat Babamoğlu (Nazillispor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 13’üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Nazilli Spor’u 3-0 mağlup etti.
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