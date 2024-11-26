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        Kadına şiddete rol değişimiyle dikkat çektiler; erkekler dikiş dikti, kadınlar lastik değiştirdi

        BURSA'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, toplumda kabul gören cinsiyet rollerine karşı düzenlenen atölyelerde erkekler dikiş dikerken, kadınlar ise oto lastiği değiştirip, torna makinesiyle ahşap işledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:00
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        Kadına şiddete rol değişimiyle dikkat çektiler; erkekler dikiş dikti, kadınlar lastik değiştirdi
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        BURSA’da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, toplumda kabul gören cinsiyet rollerine karşı düzenlenen atölyelerde erkekler dikiş dikerken, kadınlar ise oto lastiği değiştirip, torna makinesiyle ahşap işledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölyelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tamirini yaptığı kumaşlar üzerine düğme dikti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, toplumda kabul gören cinsiyet rollerine karşı atölyeler düzenlendi. Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, kadınlara özel ‘Araç Bakımı ve Lastik Değişimi Atölyesi’ ve ‘Ahşap Atölyesi’ ile erkeklere özel ‘Düğme Dikimi ve Kumaş Tamiri Atölyesi’nde erkekler ellerine iğne-iplik, kadınlar da bijon anahtarı ve stepne aldı. Kadınlar oto lastiği değiştirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Düğme Dikimi ve Kumaş Tamiri Atölyesi’nde tamirini yaptığı kumaşlar üzerine düğme dikti.

        ‘EŞİT FIRSATLAR SUNACAK PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

        Düzenlenen atölye çalışmalarıyla toplumsal eşitlik için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Bozbey, “Herkes için eşit fırsatlar sunacak projeleri üretmeye çalışıyoruz. Kadınların yaşamlarını daha güvenli hale getirmek, onların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, çalışma yaşamındaki yerlerini daha fazla güçlendirmek için gereken adımları atıyor, projeler geliştiriyor, eğitim programları düzenliyoruz” dedi.

        ‘GÖREVİMİZ KADINLARIN HAK ETTİĞİ EŞİT YAŞAMI İNŞA ETMEK’

        Kadına yönelik şiddete karşı toplumun tüm kesimlerine ulaşılıp, farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten Mustafa Bozbey, “Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesinin yolu, güçlü bir toplumsal zihniyet dönüşümünden geçmektedir. Bu dönüşüme de herkesin katkı vermesi gerekiyor. Eğitimden sanata, kültürden medyaya, her alanda kadınları güçlendiren politikalar oluşturmamız şart. Şimdi bize düşen görev, güzel kentimiz Bursa’dan başlayarak, kadına yönelik şiddete kesin bir şekilde dur demek ve kadınların hak ettiği eşit yaşamı inşa etmektir” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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