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        Devrilen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilip sürüklenen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Kayra K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:15
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        Devrilen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilip sürüklenen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Kayra K. (15) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz Kayra K.’nin aşırı hızlı kullandığı iddia edilen ve tescilsiz olduğu öne sürülen motosikleti devrildi. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kayra K.’ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulanırken, tescilsiz motosiklet, trafik ekipleri tarafından çekiciyle otoparka çekildi.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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