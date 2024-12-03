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        Öldürülmeden önce, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş

        BURSA'da, Yücel Kömlek'in (51), 8 el ateş edip öldürdüğü Selma Tarcan (46), bugün son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:30
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        Öldürülmeden önce, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş
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        BURSA'da, Yücel Kömlek'in (51), 8 el ateş edip öldürdüğü Selma Tarcan (46), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tarcan'ın, öldürüldüğü gün, iş yerinde biriken tazminatını anlaşmalı olarak alacağı ve hak kazandığı ev için TOKİ'ye ödeme yapacağı öğrenildi.

        Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek, otomobil kiraladıktan sonra aşırı alkol alıp, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti. Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti. Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybederken, Kömlek ise ruhsatsız silahıyla kendi yaşamına da son verdi.

        Kentte bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tarcan'ın, TOKİ'den ev almaya hak kazandığı öğrenildi. İş yeriyle konuşan Tarcan'ın, çalışmak koşuluyla tazminatını anlaşmalı olarak alıp aynı gün TOKİ'nin hesabına yatıracağı da öğrenildi.

        Selma Tarcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp bugün Osmangazi ilçesinde Hamitler Celal Karakaş Camisi'ne getirildi. Tarcan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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