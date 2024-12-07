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        Devrilen motosikletinden düşüp, tekrar binerek yoluna devam etti; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi ayağı kalkıp, gelen sağlık ekiplerinin tedavisini de reddederek yoluna devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 02:17 Güncelleme: 07.12.2024 - 02:20
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        Devrilen motosikletinden düşüp, tekrar binerek yoluna devam etti; kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi ayağı kalkıp, gelen sağlık ekiplerinin tedavisini de reddederek yoluna devam etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Murat Ş. (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, yola savrulan sürücü ise metrelerce takla attıktan sonra ayağa kalkarak motosikletin peşinden koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Murat Ş., kaza yaptığı motosiklete binerek yoluna devam etti.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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