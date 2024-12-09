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        Bursa'da silahlı, bıçaklı küfür kavgası kamerada: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, küfür nedeniyle husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:25
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        Bursa'da silahlı, bıçaklı küfür kavgası kamerada: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, küfür nedeniyle husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi, Yonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Enes C. (18) daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. (20) ile sokak üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada koşarak evine gittikten sonra pompalı tüfekle olay yerine gelen Samet K., Enes C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmediği Enes C. ise bıçakla saldırdığı Samet K.'yı karın bölgesinden yaraladı. Samet K., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Enes C. olay yerinden kaçtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ise seyir halinde olan 16 KOU 66 plakalı otomobile isabet etti. Araçta bulunanlar şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

        Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen Samet K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli Enes C. ise kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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