Pompalı tüfekle ateş açan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA'da kendisine pompalı tüfekle ateş açan husumetlisi Samet K.'yi (20) bıçakla yaralayan Enes C. (18) tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. Enes C., daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada koşarak evine gittikten sonra pompalı tüfekle geri dönen Samet K., Enes C.'ye ateş açtı. Yara almayan Enes C. de bıçakla Samet K.'yi karın bölgesinden yaraladı. Samet K., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Enes C. kaçtı. Ağır yaralı Samet K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.