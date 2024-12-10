Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Uludağ Üniversitesinde "Siber Vatan" dersleri başladı

        Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen Siber Vatan Programı, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Uludağ Üniversitesinde "Siber Vatan" dersleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen Siber Vatan Programı, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) başladı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle organize edilen programın Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen Bursa ayağına, mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Mudanya Üniversitesinden öğrencilerin de dahil edildiği programın ilk dersi, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Bayram, ders öncesi yaptığı konuşmada, programın 17 kalkınma ajansı vasıtasıyla 23 ilde uygulandığını bildirdi.

        BEBKA sorumluluk alanındaki illerden 5 bin 160 kişinin programa başvurduğunu belirten Bayram, "Başvurular değerlendirildi ve 944 kişi seçildi. Online eğitimlerin ardından sınava girenler arasından 85 kişi seçildi ve programa dahil edildi. Gelişen teknolojilerle ülkemizin dijital altyapısının güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun için de sizin gibi siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rektör Yılmaz da eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerden çok büyük beklentileri olduğunu kaydederek, "Ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğine değerli katkılar sunacağınıza inanıyoruz. Girişimcilik anlamında da bu eğitimlerin ardından mevcut ekosisteme dahil olabilir ve kuracağınız şirketlerde değerli projelere imza atabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

        Program kapsamında, yaklaşık 8 ay sürecek teknik eğitimleri başarıyla tamamlayacak öğrenciler, çeşitli ödevler, görevler ve sınavlar aracılığıyla değerlendirilecek. Başarılı olanlar "Bootcamp" programına katılmaya hak kazanarak, Siber Vatan takımlarına seçilecek ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda çeşitli firmalarda stajyer olarak istihdam edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Diş hekimi cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
        Diş hekimi cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyo...
        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyo...
        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        Bursa'da silahlı, bıçaklı küfür kavgası kamerada: 1 yaralı
        Bursa'da silahlı, bıçaklı küfür kavgası kamerada: 1 yaralı
        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, yaşamına son verdi
        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, yaşamına son verdi