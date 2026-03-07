Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

        S.A. (43) yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi 806. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü S.A ile araçta bulunan oğlu A.A. (12) yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Atölyede 'APP plaka' mesaisi
        Atölyede 'APP plaka' mesaisi
        BTÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi BTÜ'lü kadınlar 8 Ma...
        BTÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi BTÜ'lü kadınlar 8 Ma...
        Bursa'nın rayları kadınlara emanet
        Bursa'nın rayları kadınlara emanet
        Bursa'da ruhsatsız işyerinde çocuk işçi çalıştırıldığı ortaya çıktı
        Bursa'da ruhsatsız işyerinde çocuk işçi çalıştırıldığı ortaya çıktı
        Bursa'da silah temizliği kazayla sonuçlandı
        Bursa'da silah temizliği kazayla sonuçlandı
        Tabancasını temizlerken sol bacağından yaralandı
        Tabancasını temizlerken sol bacağından yaralandı