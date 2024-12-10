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        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:49
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        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yenişehir'den İznik ilçesi yönüne giden Hüseyin Ş'nin kullandığı 16 H 4730 plakalı otomobile, Bilecik istikametine seyreden Alev A.K. idaresindeki 26 AFV 175 plakalı otomobil çarptı.

        Kavşaktaki trafik ışıklarında yaşanan kazanın ardından bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü Hüseyin Ş'nin yaralandığı kazada aynı araçtaki Serkan Yıldızhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hüseyin Ş. ile Yıldızhan'ın, zeytin toplamak için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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