Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor tribün liderlerinden Karşıyaka taraftarının tribüne alınması çağrısı

        Bursaspor tribün liderleri, 15. haftada Bursa'da oynanacak Karşıyaka müsabakasında rakip takım taraftarının stada alınması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor tribün liderlerinden Karşıyaka taraftarının tribüne alınması çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursaspor tribün liderleri, 15. haftada Bursa'da oynanacak Karşıyaka müsabakasında rakip takım taraftarının stada alınması çağrısında bulundu.

        Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup lider devam eden Bursaspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak.

        Bursaspor taraftar liderleri adına açıklama yapan Selim Kurtulan, taraftar yasaklarına karşı olduklarını söyledi.

        Bursaspor taraftarının ligin 14. haftasında deplasmandaki Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçında taraftar yasağının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulan, "Bursa yönetimine seslenmek istiyorum. Lütfen yasak koymayın, Karşıyaka taraftarı da gelsin. Tribündeki yerini alsın. Takımını desteklesin. Biz de İzmir'e gideriz. Karşıyaka tribününde biz de takımımızı destekleriz. Biz bunlardan yanayız. Lütfen Türkiye'nin hiçbir yanında seyircisiz maç olmasın. Karşıyaka maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah tribünleri doldurur 3 puanı alırız." diye konuştu.

        Tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz ise karşılaşmaların taraftarsız oynanmaması gerektiğini vurguladı.

        Güzelsöz, "Karşıyaka taraftarının biz buraya gelmesini istiyoruz. Deplasman kültürümüzde yasak yoktur. Karşımızda rakip görmek istiyoruz. Uzun zamandır deplasman tribününde rakibimiz yoktu. Belki bu maçla beraber karşımızda güzel bir rakip görürüz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yakalanan firari hükümlü, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince hastaneye...
        Yakalanan firari hükümlü, tüberküloz hastası olduğunu söyleyince hastaneye...
        Bursa Uludağ Üniversitesinde "Siber Vatan" dersleri başladı
        Bursa Uludağ Üniversitesinde "Siber Vatan" dersleri başladı
        Diş hekimi cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
        Diş hekimi cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyo...
        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyo...
        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı