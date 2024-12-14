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        Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 02:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 02:45
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        Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece yarısı Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Gemlik istikametine seyir halinde olan Adnan D. (61) yönetimindeki 16 ZD 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, ters durdu. Çevredekilerin yardımıyla sürücü Adnan D. ve yan koltukta oturan Mümin Ali K. (64) ters duran otomobilden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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