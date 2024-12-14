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        Nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek kurtarıldı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:25
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        Nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek kurtarıldı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

        Olay, 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Anne Fatma B. (33), 1,5 aylık bebeği Abdülkadir B.'ye mama verdi. O sırada mama, bebeğin nefes borusuna kaçtı. Anne, bebeğinin nefes almasında zorlandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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