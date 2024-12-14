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        Bursa'da otomobil ile çarpışan tanker alev aldı: muhtar öldü, 1 ağır yaralı

        BURSA'daotomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada otomobil sürücüsü olan mahalle muhtarı Ömer Gocuk (52) hayatını kaybetti, yanındaki Gültekin Sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:00
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        Bursa'da otomobil ile çarpışan tanker alev aldı: muhtar öldü, 1 ağır yaralı
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        BURSA'daotomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada otomobil sürücüsü olan mahalle muhtarı Ömer Gocuk (52) hayatını kaybetti, yanındaki Gültekin Sürücü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Gocuk idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Güneş'in (54) kullandığı 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonrası otomobil zeytinliğe savrulurken, tanker alev aldı. Tanker sürücüsü aracından yara almadan çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Gocuk'un öldüğü belirlenirken, otomobildeki Gültekin Sürücü de ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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