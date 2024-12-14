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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş

        BURSAAdliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, 2 uzman çavuşun ağır yaralandığı saldırıda olayı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün (52) kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:45
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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş
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        BURSAAdliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, 2 uzman çavuşun ağır yaralandığı saldırıda olayı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün (52) kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

        ADALET BAKANI TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

        ADLİYENİN TÜM KAMERALARI İNCELENİYOR

        Duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarını da gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

        YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Bu arada silahlı saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aziziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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