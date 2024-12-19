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        Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı

        BURSASPOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığına dair yapılan açıklamanın ardından yönetim, Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10
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        Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı
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        BURSASPOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığına dair yapılan açıklamanın ardından yönetim, Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bursa’da bir toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Batalla ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, yaşanan sorunların çözüldüğü ve Batalla ile devam etme kararı alındığı bildirildi. Bursaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Değerli Bursaspor ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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