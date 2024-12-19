Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı
BURSASPOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığına dair yapılan açıklamanın ardından yönetim, Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.
BURSASPOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığına dair yapılan açıklamanın ardından yönetim, Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursa’da bir toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Batalla ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, yaşanan sorunların çözüldüğü ve Batalla ile devam etme kararı alındığı bildirildi. Bursaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Değerli Bursaspor ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz” dedi.
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