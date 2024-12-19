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        Bursa'da eşi ile kazada yaralanan kadın kurtarılamadı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole düştüğü kazada eşi ile ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nurgül Derin (51), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:45
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        Bursa'da eşi ile kazada yaralanan kadın kurtarılamadı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole düştüğü kazada eşi ile ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nurgül Derin (51), 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 14 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi yolunda meydana geldi. Erol Derin’in (60) kontrolünü yitirdiği 16 UP 689 plakalı otomobil şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçtaki eşi Nurgül Derin (51) ve Nuray E. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen ve durumu ağır olan Erol Derin ile eşi Nurgül Derin Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden yaralılardan Nurgül Derin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 2 çocuk annesi kadın bugün İnegöl ilçesi Hayriye Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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