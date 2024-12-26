Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki bir mobilya imalathanesinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, 3 katlı mobilya imalathanesinin 2’nci katındaki sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülüp kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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