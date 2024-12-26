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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:10
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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki bir mobilya imalathanesinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, 3 katlı mobilya imalathanesinin 2’nci katındaki sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülüp kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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