Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatacağız

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Hem enflasyon artışında hem de onu aşan hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde, konut ve kira fiyatları çok önemli rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördük. Şimdi bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içindeyiz. Deprem bölgelerindeki faaliyetlerin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır" dedi.

Mevcut başkan Davut Gürkan'ın tek aday olarak seçime katıldığı TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil, aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir. Bugüne kadar emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin dinamizmiyle birleştirerek siyasi mücadelemizi yürüttük. Görev alsın veya almasın, bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz, aynı ideallere inandığımız, aynı büyük hayallerin peşinden koştuğumuz tüm kardeşlerimizi, yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de bu çizgimizi koruyacağız. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun, teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak, parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanlarında partimiz için elbisesi tozlanmış, ayakkabısı çamurlanmış, sırf bu kutlu davaya inandığı için, varını yoğunu seferber etmiş Ömerleri, Ayşeleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi ayakta tutanlar işte o samimiyet timsalleridir. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar işte o fedakarlık abideleridir. Gelmeyene gideceğiz, aramayanı arayacağız. Küsenin kapısını gidip çalacağız. Yorulanı yüreklendireceğiz. Partimizi, Bursa'da, her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Burada Roman vatandaşlarımızın şu anlamlı sözünü sizlere hatırlatmak isterim. Roman kardeşlerimiz ne diyorlar. 'Evde oturan ölür' diyorlar. Merhum Neşet Ertaş da 'Aşk ile çalışan yorulmaz. Ne zaman öldüysem işte o zaman yoruldum' diyor. Bizim de Bursa'da ve diğer illerimizde yapmamız gereken işte budur. Evde veya il, ilçe binasında oturmayacak sürekli sahada olacağız" dedi.

'HİÇBİR İNSANIMIZIN SERZENİŞİNE KULAKLARIMIZI TIKAMIYORUZ'

Bursa'nın üretimin ve emeğin lokomotif şehri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki iş insanlarıyla bir araya geleceği ödül töreninde, bazı fabrikaların da resmi açılışını gerçekleştireceklerini belirtti. Bursa'yı yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla her zaman desteklediklerini söyleyen Erdoğan, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel ekonomideki dengelerin bozulduğunu ve tüm dünyanın zorlandığını belirtip, şunları söyledi: "Koronavirüs salgınıyla beraber, dünya daha fırtınalı sulara girdi. Küresel ekonomide denge bozulurken, enflasyon son 60-70 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirsizlikler daha da arttı. Tüm dünya gibi Türkiye olarak biz de bu olumsuzlukları hissettik. Ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı, Bursa'mızı da etkilemiştir. Bilhassa işçi, memur, emekli, çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız, bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Bir defa şu hususun bilinmesini özellikle isterim. Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de saçlarını ülkemize hizmet uğrunda ağartmış emeklimizin de yazın güneşine, kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de yatırım yapıp, başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de her sabah 'Bismillah' diyerek kapısını açan esnafımızın da velhasıl hangi işi yaparsa yapsın, 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz, hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz, millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Biz de tüm meşakkatine rağmen sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye ve Türk milletine minnet borcumuzu, layıkıyla ödemenin derdindeyiz. Partimize, ittifakımıza ve iktidarımıza güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmayız. Ülkemizin yakın geçmişinde bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdik. 'Kim ne verirse benden beş fazlası' anlayışı, geçmişte Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. Sırf günü kurtarmak için verilen ancak sonra unutulan sözler hem bu ülkeye hem de siyaset kurumuna çok büyük zararlar verdi. Benden sonrası tufan diyenler, geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. Hesap kitap yapmadan, bol keseden vaat dağıtanlar, arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik. 'Kendimiz bedel ödesek dahi, millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz' dedik. 'Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız. Zor da olsa en doğru kararı alacağız' dedik. Hamdolsun bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedik."