Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti.
Erdoğan, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buraya gelişinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolünce karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ayyıldız'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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