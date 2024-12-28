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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti.

        Erdoğan, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, buraya gelişinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolünce karşılandı.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ayyıldız'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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