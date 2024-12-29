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        Kar yağışında yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere, jandarma ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:00
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        Kar yağışında yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere, jandarma ekipleri yardım etti. Sürücülerin ve araçlarının kurtarılması kameralarca kaydedildi.

        İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı. Zincir takmadan yokuş çıkmaya çalışan bazı sürücüler yolda kalarak zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri araçları yoldan çıkarmak için sürücülere yardım etti. Yolda kalan sürücülerin ve araçlarının kurtarılması çalışmaları bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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