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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:50
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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmetçik Caddesi'nde seyir halinde olan Dursun Ü. (54) yönetimindeki 16 KGD 18 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan Yüksek A.'nın (58) kullandığı 16 KFK 64 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

        Kaza ile soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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