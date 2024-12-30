Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmetçik Caddesi'nde seyir halinde olan Dursun Ü. (54) yönetimindeki 16 KGD 18 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan Yüksek A.'nın (58) kullandığı 16 KFK 64 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

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