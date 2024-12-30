Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Atatürk Anıtı'na çıkıp saygısızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan, heykellerden birine tokat atıp, kulağını çeken K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Anıtı'na çıkıp saygısızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan, heykellerden birine tokat atıp, kulağını çeken K.Y. (16) gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı. Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Keles'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Keles'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
        Türk Kızılay Osmangazi gönüllülerinden taşradaki okullara destek
        Türk Kızılay Osmangazi gönüllülerinden taşradaki okullara destek
        'Beyaz cennet'te günlük tatilin bedeli 12 bin 500 TL'den başlıyor
        'Beyaz cennet'te günlük tatilin bedeli 12 bin 500 TL'den başlıyor
        Mudanya'da kum terapisi etkinliği düzenlendi
        Mudanya'da kum terapisi etkinliği düzenlendi
        Kar yağışında yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti; o anlar kamerada
        Kar yağışında yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti; o anlar kamerada