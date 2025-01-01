Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Kimyasal parmak izi' tespitiyle uyuşturucu satıcılarına, patlayıcı türü analiziyle terör örgütlerine ulaşıyorlar

        BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve kimyasal incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kimyasal parmak izi' tespitiyle uyuşturucu satıcılarına, patlayıcı türü analiziyle terör örgütlerine ulaşıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve kimyasal incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü’nde, Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde tespiti yapılan ‘kimyasal parmak izi’, uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediğinin belirlenmesiyle suç örgütlerinin, patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor.

        Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılıyor. Suçların aydınlatılmasında kritik rol üstlendiklerini ve amaçlarının suça suçlu bulmak değil, gerçek suçluyu ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, “Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova’da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyoruz. 7 il ve bu illere bağlı 86 ilçeden gelen delillerin incelendiği şubelerden biri olan Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğümüz de yargı kararları öncesinde, kritik rol oynuyor” dedi.

        UYUŞTURUCUNUN PARMAK İZİ ÇIKARILIYOR

        Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü’nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, tespiti yapılan ‘kimyasal parmak izi’, uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyor. Uyuşturucu madde profillendirilmesiyle, uyuşturucu maddelerin aynı yerlerde üretilip, üretilmediği tespit edilirken, suç örgütlerinin tespiti de kolaylaşıyor.

        UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BİLİMSEL DESTEK VERİLİYOR

        Özel cihazlarla yapılan analizlerle, kimyasal maddenin parmak izinin açığa çıkarıldığını söyleyen Uzman Polis Memuru Hatice Seçil Selimoğlu, “Son yılların en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu suçları üzerine, suç ve suçluya etkin müdahale çalışmalarına, bilimsel yöntemlerle destek vermekteyiz. Bu bağlamda bölge laboratuvarımıza 7 ilimizden incelenmek üzere gönderilen, yılda yaklaşık 25 bin bulgunun kimyasal analizleri yapılmakta. Uyuşturucu maddelerin nevi tespiti gerçekleştirilmekte olup, yasa kapsamına giren suç unsuru maddeler hakkında uzmanlık raporu düzenlemekteyiz” diye konuştu.

        ‘ESAS SUÇLUNUN TESPİT EDİLMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ’

        Kimyasal İncelemeler Şube Müdürlüğü’nde sadece uyuşturucu madde incelemesi yapılmıyor. Patlayıcı türlerinin üzerinde yapılan incelemeyle de terör örgütlerinin tespiti kolaylaşıyor. Ölüm olaylarında kimin ne kadar mesafeden ateş ettiği, maktulün hangi mesafeden vurulduğu ve bir yangının teknik arızadan mı yoksa kundaklamadan mı kaynaklandığının da özel cihazlarla yapılan analizlerle tespit edildiğini belirten Selimoğlu, şunları söyledi:

        “Ölüm olaylarından doğan ikilemler, cinayet mi, intihar mı şüphesine çözüm getirmemizi ister. Bu tür suç olaylarında şüpheli ve maktulden alınan svap örnekleriyle, yapılan atış artıkları analizinde, olayın intihar mı yoksa cinayet mi sorusuna cevap verirken, yapılan atış mesafesi çalışmaları sonucunda, atışın hangi mesafeden yapılmış olabileceğini bildirdiğimiz kanaat raporu ile olayın akış örgüsünün değişmesine ve esas suçlunun tespit edilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktayız. Genel olarak Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü’nde patlayıcı madde ve patlama artıkları analizi, yanıcı madde ve yangın artıkları analizleri, muhtemel ateşli silah temasına cevap veren atış artıkları analizleri ve akabinde atış mesafesi analizleri yapılmakta olup, tüm analizlerde uygulanan yöntemler İSO 17025 kalite yönetim sistemi standartları kapsamında TÜRKAK tarafından onaylanmaktadır.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da yeni yıla ateş ederek giren şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da yeni yıla ateş ederek giren şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu
        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu
        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu
        Bursa'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Bilge" oldu
        Bursa'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Bilge" oldu
        Bursa'da yeni yıl coşkusu
        Bursa'da yeni yıl coşkusu
        Uludağ'da yeni yıl coşkusu
        Uludağ'da yeni yıl coşkusu