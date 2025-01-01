Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yılbaşı gecesi atılan havai fişekler, evin balkonuna isabet etti

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, sitedeki bir dairenin balkonuna isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı gecesi atılan havai fişekler, evin balkonuna isabet etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, sitedeki bir dairenin balkonuna isabet etti. Ailenin evde olmadığı dairede balkondaki eşyalar alev alırken, yangın kapıyı kırarak eve giren komşuları tarafından söndürüldü. Havai fişeklerin balkona isabet ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, çevrede bulunan bazı dairelere isabet etti. Havai fişeklerden biri, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dubleks evin balkonuna düştü, buradaki eşyalar alev aldı. Ev sahibinin kent dışında olduğu öğrenilirken, komşuları kapıyı kırıp içeri girerek yan daireden aldıkları hortumla müdahale edip yangını büyümeden söndürdü.

        Kutlamayı balkondan izleyen bir aile ise havai fişeğin balkon kenarına isabet etmesi sonucu yaralanmaktan son adan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        11 milyon Euro'luk müjde!
        11 milyon Euro'luk müjde!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı

        Benzer Haberler

        'Kimyasal parmak izi' tespitiyle uyuşturucu satıcılarına, patlayıcı türü an...
        'Kimyasal parmak izi' tespitiyle uyuşturucu satıcılarına, patlayıcı türü an...
        Bursa'da yeni yıla ateş ederek giren şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da yeni yıla ateş ederek giren şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu
        Bursa'da 2024'ün son bebeği Ezgi Ela, 2025'in ilk bebeği Bilge oldu
        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu
        Bursa'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Bilge" oldu
        Bursa'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Bilge" oldu
        Bursa'da yeni yıl coşkusu
        Bursa'da yeni yıl coşkusu