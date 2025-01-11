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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:40
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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Salih V.(21) yönetimindeki 16 BKD 314 motosiklet ile Küçükzindancık Sokak'tan çıkan, Muhammet H. (34) yönetimindeki 16 NS 722 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Salih V., yaralandı. Salih V.., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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