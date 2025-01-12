Balıkçı teknesi TIR dorsesinde taşındı; o anlar kamerada

Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde, bir TIR'ın dorsesinde balıkçı teknesi taşındığını görenler, o anları şaşkınlıkla izledi. Tekne yüklü TIR, arkasındaki 2 eskort çekiciyle alınan güvenlik önlemi altında limana doğru ilerledi. O anlar, aynı caddede aracıyla seyir halinde olan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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