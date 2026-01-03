Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi

Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 21:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:15
        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Edwards, Yasemin Şahin, Ndiaye (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

        Göztepe: Atkinson, Emine Arıcı, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Bektaş, Haneline, Ceren Kapucu)

        Setler: 25-23, 27-25, 22-25, 25-20

        Süre: 124 dakika (28, 34, 32, 30)

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

