AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Şimdi bir adımımızı attığımız yüksek gelirli ülkeler grubunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye'nin ekonomisini 5 kat büyüttük, 10-15 kat büyütecek olan da biziz." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bursa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, partisinin üye sayısının bütün partilerin üye sayısının toplamının iki katından fazla olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Gazze'yi savunduğunu belirten Ala, "Bir masa kuruldu. Konu, Gazze. Masanın başında kim oturuyor? Masanın başında, ABD Başkanı ve Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Bu gücü, sizin çalışmalarınızdan alıyor." diye konuştu.

Dünyada "inanılmaz" gelişmeler yaşandığını aktaran Ala, şunları kaydetti:

"ABD, Rusya ve Çin arasındaki gerilim, bugün Güney Amerika ile Amerika arasındaki gerilim. Dünya sürekli bir silahsız savaş halinde. Uluslararası sistem, çökmüş durumda. Uluslararası kuruluşlar işlevsiz hale geldi. Bölgemizdeki ülkeler tarumar oldu. Suriye'den Irak'a her şey göz önünde oldu. Bu kadar ateş çemberinin içinde istikrarla, büyümeyle Türkiye'yi hedeflerine taşıyan bir iktidarı, siz iş başına getirdiniz ve arkasında durarak, bu istikrarla Türkiye'nin yol almasını sağlıyorsunuz."

Ala, Türkiye'nin dış politikadaki erdemli duruşu sayesinde Suriye'deki yarım asırlık Baas Rejimi'nin çöktüğünü ve yeni bir düzen inşa edildiğini ifade etti. - "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, temel hedefimizdir" Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkeye pranga olmuş bir sorundan kurtulup diğer hedeflere emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Ala, şöyle devam etti: "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, temel hedefimizdir. Terörün kazanma ihtimali yoktur. Türkiye, terörle mücadelede de tarih yazmıştır ama zarar verme imkanı, her zaman var. Onun için bu imkan ve ihtimali de ortadan kaldırmak için bu projeyi ortaya koyduk ve ısrarla, emin bir biçimde bu projeyi uyguluyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde, kullanılmaya müsait bir yapı, örgüt varsa emin olun onu kullanacak olan, hiç uzakta aramaya lüzum yok, bilin ki yanı başımızdadır. Onun için topyekün bu meseleden kurtulmak, Türkiye'nin hayat memat meselesi."

Ala, AK Parti tüm bu çalışmaları yaparken ana muhalefet partisinin içinin adeta Orta Doğu'ya dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Birbirini hançerleyen, şikayet eden, birbiri için itirafçı olan mı ararsınız, hepsi var. Cumhurbaşkanımız, devlet başkanlarıyla görüşüyor, hem dünyanın hem bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Oralarda en etkili inisiyatifi alıyor. Ana muhalefet partisi lideri gidip Avrupa'da iktidar dileniyor. Türkiye'yi oralara şikayet ediyor, oralarda da zaten devlet başkanlarıyla ya da liderlerle görüşemiyor. Onu da kendisi söylüyor. İçeride inanılmaz bir kaos, kargaşa. Milletin derdiyle dertlenmek yerine Silivri'nin derdiyle dertleniyor." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiğini hatırlatan Ala, iddianameye göre, 14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bütçeye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir düzen, ekosistem kurulduğunu ve asrın talanına imza atıldığını anlattı. AK Parti'nin asrın hizmetini yapmaya çalıştığını, asrın felaketinin altından kalktığını vurgulayan Ala, "Biz, milletin derdiyle dertleniyoruz. Bunlar, milletin derdiyle dertlenip bir el uzatacaklarına ellerini İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesine uzatmışlar." ifadelerini kullandı.

"Gele gele İSKİ yolsuzluğundan asrın talanına geldiler." diyen Ala, ülkenin böyle bir anlayışa teslim edilmesi durumunda, bunun maliyetini yalnız Türkiye'nin değil, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki tüm ülkelerin ödeyeceğini belirtti. Ala, Türkiye'nin içinde yaşanan sorunların da her gün masalarında olduğunu, çalışanların, emeklilerin, çiftçinin, işçinin, memurun, işsizlerin meselelerini tartışıp konuştuklarını, buna ilişkin programlar yapıp tedbirler aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin bir sırası ve zamanı var. İnşallah onları da kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonu da tek haneli rakamlara indireceğiz. Başta emekliler olmak üzere bütün vatandaşların gelirlerini, alım gücünü artıracağız. Şimdi bir adımımızı attığımız yüksek gelirli ülkeler grubunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye'nin ekonomisini 5 kat büyüttük, 10-15 kat büyütecek olan da biziz." Ala, vatandaşların bazen kendilerine sitemkar davranabileceğini ama dönüp başka yere kalıcı olarak bakmamaları gerektiğini, Türkiye'nin ihtiyacı olan vizyonun AK Parti'de olduğunu sözlerine ekledi.