Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR’ın şoförü yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bilecik’in Bozüyük ilçesinden İnegöl yönüne giden Yiğitkan Ö.’nün (25) kontrolünü kaybettiği 34 CTZ 839 plakalı talaş yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Yiğitkan Ö. yaralanırken, kara yolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR’ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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