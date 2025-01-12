Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR’ın şoförü yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bilecik’in Bozüyük ilçesinden İnegöl yönüne giden Yiğitkan Ö.’nün (25) kontrolünü kaybettiği 34 CTZ 839 plakalı talaş yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Yiğitkan Ö. yaralanırken, kara yolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR’ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Balıkçı teknesi TIR dorsesinde taşındı; o anlar kamerada
        Balıkçı teknesi TIR dorsesinde taşındı; o anlar kamerada
        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere v...
        Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere v...
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı
        Ambulansa yol vermek isterken otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Ambulansa yol vermek isterken otomobiller çarpıştı: 4 yaralı