Taşıdığı otizmli çocuğun müstehcen görüntülerini çeken servis şoförüne 10 yıl hapis cezası

BURSA’da otizimli çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinin servis şoförlüğünü yapan 3 çocuk babası Ahmet Akşit (50), aracında M.Ç. (12) adlı kız öğrencinin müstehcen fotoğrafını çektiği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Otizmli çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan Ahmet Akşit, merkezde görev yapan rehber öğretmenin migren ağrısı nedeniyle araca binmediği gün, çocukları ailelerine teslim etti. Akşit, araçta en son kalan M.Ç. isimli kız çocuğuna, tuvaletini kaçırdığını söyleyip müstehcen fotoğraflarını çekti Akşit’in 20 dakika geç teslim ettiği M.Ç., yaşadıklarını ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve incelenen cep telefonunda çektiği fotoğraflar bulunan 3 çocuk babası, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık duruşmada verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Çocuğun sadece fotoğrafını çektiğini belirten Ahmet akşit, elbiselerini ise kendisinin çıkarmadığını söyledi.

‘SANIK, MAĞDURU SONA BIRAKARAK BU EYLEMİ PLANLAMIŞTIR’

Duruşmada söz alan mağdur M.Ç.'nin ailesinin avukatı Barış Aydın ise Akşit’in, olayı planlayarak gerçekleştirdiğini belirtip, “Mağdur, otizmli özel bir çocuktur. Servis şoförü kendisindeki yetkiyi kullanarak, mağduru istismar etmiştir. Mağdur her ne kadar otizmli olsa da ailesinden aldığı eğitimden dolayı olayı ayıplamış ve ailesine anlatmıştır. Sanık çocukları eve bırakırken, mağduru sona bırakarak bu eylemi planlamıştır. Müvekkil 1 yıldır aynı rehabilitasyon merkezine gitmektedir. Bu süre zarfında hiç altını ıslatmamıştır. Kıyafetini kendisinin indirdiği savunmasını da kabul etmiyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

3’üncü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti Ahmet Akşit’i, çektiği fotoğraflar için 'Müstehcenlik' suçundan 4 yıl 2 ay, kıyafetlerini çıkarırken çocuğa dokunduğu için de 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere, toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.