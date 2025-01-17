Şeref Malkoç: Toplum olarak hakkaniyete olan inancımız çok zayıf

ESKİKamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Anayasayı istemek, hukuku tartışmak, yeni anayasa yapılır yapılmaz önemli değil. Ama hukuk tartışmak, adaleti konuşmak, hukukun üstünlüğünü dile getirmek ve bu konuda toplumun sivil toplum olarak harekete geçmesi çok önemli. Çünkü Türkiye'de hala hukuk kültürümüz zayıf arkadaşlar. Bakın, 120 tane hukuk fakültemiz var. Belki binlerce mezunumuz oluyor. Ama hukuk kültürümüz çok zayıf. Toplum olarak hakkaniyete olan inancımız çok zayıf" dedi.

'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' çerçevesinde, Bursa'da 'Anayasa Buluşmaları' programı düzenlendi. Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen, eski Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan'ın moderatörlüğünü yaptığı programa, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konuşmacı olarak katıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da katıldığı programda, Türkiye'nin anayasa tarihinden bahseden Şeref Malkoç, "Tarihimiz boyunca hep anayasalardan hep olağanüstü marifetler beklemişiz. Olağanüstü, sihirli değnek gibi, Hızır Aleyhisselam gibi görmüşüz anayasaları. Halbuki 1876'da Birinci Meşrutiyet ile beraber anayasa yapılmış ama ardından olağanüstü bir felaket yaşanmıştır. 1877-1878 savaşı, tarihimize 'Doksan Üç Harbi' olarak geçen ve tarihimizin en acı yenilgisini aldığımız dönemdir. Maalesef anayasa yürürlükten kaldırılmış, belli bir süreç devam etmiştir" dedi.

'TÜRKİYE'DE HUKUK KÜLTÜRÜMÜZ HALA ZAYIF'

Malkoç, "1876'da anayasa yapılırken hedef neydi? Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısının azaltılması, Osmanlı Devleti'nin yenilenmesi ve yaşatılması. Hep bunu bekledik ama sonunda hüsrana uğradık. Ardından 1908'de İkinci Meşrutiyet gelmiş. İkinci Meşrutiyet ile beraber anayasa yürürlüğe girmiş. Peki, bu anayasayı yürürlüğe koyarken ne umduk. Devleti yaşatmak, kurtarmak istedik. Anayasayı bunun için yaptık. Ama maalesef bu anayasayı yürürlüğe koymamıza rağmen, imparatorluk parçalandı, devletimiz elimizde kalmadı. Ardından 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplamışız. Cumhuriyetle beraber 1921 ve 1924 anayasalarını yapmışız. 1960 darbesiyle bu anayasalar yürürlükten kaldırılmış. Bugünkü anayasanın temelini oluşturan 1961 Anayasası da yine darbeyle kaldırılmış. Ardından son anayasamızı yapmışız: 1982 Anayasası. Hukuku tartışmak, hukuku istemek, yenilemek, olağanüstü bir şey. Hasan Bey ve Necdet Bey bu toplantı için bana telefon açtılar, memnuniyetle kabul ettim. Çünkü anayasayı istemek, hukuku tartışmak, yeni anayasa yapılır yapılmaz önemli değil. Ama hukuk tartışmak, adaleti konuşmak, hukukun üstünlüğünü dile getirmek ve bu konuda toplumun sivil toplum olarak harekete geçmesi çok önemli. Çünkü Türkiye'de hala hukuk kültürümüz zayıf arkadaşlar. Bakın, 120 tane hukuk fakültemiz var. Belki binlerce mezunumuz oluyor. Ama hukuk kültürümüz çok zayıf. Toplum olarak hakkaniyete olan inancımız çok zayıf" diye konuştu.