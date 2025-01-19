Kayıp engellinin 12'nci günde cansız bedeni bulundu (2)

Bursa'da 12 gün önce babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in bugün saat 12.00 sıralarında AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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