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        Kayıp engellinin 12'nci günde cansız bedeni bulundu (2)

        ÖLÜBULUNDUBursa'da 12 gün önce babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:48
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        Kayıp engellinin 12'nci günde cansız bedeni bulundu (2)
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        ÖLÜBULUNDU

        Bursa'da 12 gün önce babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in bugün saat 12.00 sıralarında AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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