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        Ters şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters şeride geçerek karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:40
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        Ters şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters şeride geçerek karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücüsü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mehmet Veysi A. (28) yönetimindeki 45 NE 825 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Talha T. (53) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

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