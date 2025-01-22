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        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:15
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        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.T. (59) ile oğulları E.T. (35), M.T. (30) ve A.T. (21), adliyeye sevk edildi.

        İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanırken, şüphelilerin 6 milyar TL değerinde menkul ve gayrimenkule el konularak kayyım atandı. Soruşturma sürerken, 17 Aralık 2024'te çete lideri N.T. ile 3 oğlu tahliye edildi. Çete lideri N.T. ve oğullarının cezaevinden tahliye edildikten sonra kayyım atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini, şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        ÇETE LİDERİ VE 3 OĞLU YENİDEN GÖZALTINDA

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından dün sabah şüphelilerin İnegöl ilçesindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda çete lideri N.T. ile oğulları E.T., M.T. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital materyallere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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