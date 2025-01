Eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu

BURSA Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 388 bekçi, yemin ederek görevlerine başladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere atamalarının yapılmasının ardından, hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde (POMEM) düzenlenen törenle yemin etti. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı. Dönemi birincilikle bitiren İbrahim Şahin, kütüğe isim plakasını çakarken, törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, “Malumunuz devletimizin güvenlik alanında gerçekleştirdiği değişimin, en önemli halkalarından biri de çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden ihya edilmesidir. Bu sayede sokaklarımızın her türlü suç ve suç unsurlarından arındırılması, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması temel amacımızı oluşturmaktadır. Teşkilatımızın her bir mensubu gibi bekçilerimiz de aldıkları eğitimlerle, altını çizdiğimiz istikamette görevlerini yapmaktadır. Özellikle gece saatlerinde gözümüz ve kulağımız, şehrin her köşesinde adaletin, huzurun ve güvenin vazgeçilmez birer unsuru olmuşlardır. Bugün ettiğiniz yemin, her sokakta halkımızın güvenliğini sağlamak adına, sizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

'BEKÇİLERİMİZİN GÖREVİ, HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR'

Çarşı ve mahallelerde görevlendirilen bekçilerin, halkın huzur ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Sağlam ise “Eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçimizin mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin kendilerine, ailelerine, teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çarşı ve mahalle bekçiliği, kanunda da kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere görev yapan silahlı bir kolluktur. Bekçilerimizin görevi, görev ifa edilen mülki sınırları içerisinde, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Yetkiniz ve sorumluluğunuz, önleyici ve koruyucu görevlerden durdurma ve kimlik sormaya, adli görev ve yetkilerden, gerektiğinde zor ve silah kullanma yetkisine kadar uzanmaktadır” diye konuştu.