Bursa'da babasını tüfekle öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde babasını tüfekle öldüren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde babasını tüfekle öldüren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.
Karardan önce söz verilen sanık pişman olduğunu ifade etti.
Sanığı, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle cezayı 20 yıla düşürdü.
Osmangazi Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk, Aralık 2023'te tartıştığı babası Niyazi Şentürk'ü (50) tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olaydan bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakalanan Emre Şentürk tutuklanmıştı.
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