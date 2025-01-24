Bursa'da babasını tüfekle öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi

Karardan önce söz verilen sanık pişman olduğunu ifade etti.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

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