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        Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Yusuf Osmanoğlu'nun (63) kullandığı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:20
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        Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Yusuf Osmanoğlu’nun (63) kullandığı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Osmanoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, dün Arapzade Mahallesi Soydaşkent Cami önünde meydana geldi. A 0350 HC plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Yusuf Osmanoğlu, direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, park halindeki 35 AYZ 231 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet de yine park halindeki 16 BGM 066 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Osmanoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Yusuf Osmanoğlu, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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