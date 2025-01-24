Bursa'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kaza nedeniyle diğer araçlarda da hasar oluştu.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf O. (63) idaresindeki A 0350 HC plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

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