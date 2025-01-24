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        Bursa'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:33
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        Bursa'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yusuf O. (63) idaresindeki A 0350 HC plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

        Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle diğer araçlarda da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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