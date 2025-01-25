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        'Beyaz cennet'i tercih eden tatilciler konfordan önce güvenliği soruyor

        BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından kayak yapmak isteyen tatilciler için güvenlik, konfor ve eğlenceden daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:45
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        'Beyaz cennet'i tercih eden tatilciler konfordan önce güvenliği soruyor
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        BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından kayak yapmak isteyen tatilciler için güvenlik, konfor ve eğlenceden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Uludağ'da otel yöneticisi Harbi Türk, "Tatilcilerin artık, otellerin ve tur şirketlerinin sosyal medya hesaplarındaki yorumlarda, yemek çeşitliliğine ve eğlenceye değil güvenliği sorup, sorguluyorlar. Otelimize gelen müşteriler ilk önce güvenlik hakkında bilgi almaya başladı" dedi.

        Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından gözler kayak merkezlerine çevrildi. Kartalkaya'da yaşanan faciadan sonra, kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da yapılan rezervasyonlar da fazla iptaller yaşanmadı. Sömestir tatilinde Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        'MİSAFİRLERİMİZ ÖNCELİKLE GÜVENLİĞİ SORUYOR'

        Uludağ'da otel yöneticisi Harbi Türk, Kartalkaya'da yaşanan olayın ardından tatilcilerin artık otellerin ve tur şirketlerinin sosyal medya hesaplarındaki yorumlarda yemek çeşitliliğine ve eğlenceye değil, güvenliğini sorup sorguladığını söyledi. "Bolu'da yaşanan olay çok üzücü, büyük bir felakettir ve orada vefat edenler şehittir. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Harbi Türk, "Uludağ, kurumları en çok işleyen bir bölgedir. Jandarması, itfaiyesi ve milli parkları bir ahenkle işliyor. Alan başkanının gelmesiyle zaten o ahenk sürüyor. Özellikle güvenlik önlemleri bakımından ülkede en iyi işleyen, en iyi çarkı dönen bir yerdir Uludağ. Burada her 3 ayda bir güvenlik toplantıları yapılır. Otellerin hem turizm işletme belgeleri hem de güvenlik önlemleri kontrollerden geçer. Ayrıca otellerdeki denetimler devam ediyor. Otelimize gelen misafirler, önceden yemek ve otel yorumlarına bakardı. Şimdi telefonla rezervasyon için arayan ve direkt otele gelen misafirlerimiz, bize otelin güvenliğini soruyorlar" dedi.

        'İTFAİYEMİZ EN UZAK OTELE 3 DAKİKA MESAFEDEDİR'

        Uludağ'da otel işleten Ömer Faruk Kamburoğlu, "Yaşanan olaydan sonra Uludağ otelcileri olarak hepimiz tedirgin olduk. Güvenliğimizi tekrardan kontrollerimizi gözden geçirdik. Biz sezona başladığımız sırada zaten tedbirlerimizi almıştık ama bu üzücü olaydan sonra ekstra önlemlerimizi arttırdık. İtfaiyemiz en uzak otele 3 dakika mesafede bulunmaktadır. Bu da bizlere ve misafirlere güven vermektedir” ifadelerini kullandı.

        'DİĞER KAYAK MERKEZLERİ GÜVENLİK AÇISINDAN ULUDAĞI MODEL ALMALIDIR'

        Uludağ'a 30 yıldır kayak yapmak için geldiğini söyleyen Sinan Dağdelen, " Bolu Kartalkaya'da yaşanan olay içimizi yaktı. Uludağ'da böyle bir sorunun yaşanacağını düşünmüyorum. Daha önce Kartalkaya’da problemlerin olduğunu da biliyorduk. Biz bir kez gitmiştik. Sonra tercih etmedik Orada kayak kalitesi, otel kalitesi gerçekten düşük" diye konuştu.

        Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da 20 otel, 10 kamu misafirhanesi, 70 orman köşkünde toplam 2 bin 850 oda ve 8 bin 350 yatak bulunuyor. Uludağ'da, 20 Jandarma Özel Harekat (JÖH), 15 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 AFAD, 10 itfaiye personeli ve 3 itfaiye aracı ile yaşanabilecek olaylara anında müdahale ediyor.

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