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        AVM'de yemek yiyen vatandaşın üstüne asma tavan parçası düştü

        BURSA'daki bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın asma tavanın parçaları, yemek yiyen vatandaşın üstüne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:05
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        AVM'de yemek yiyen vatandaşın üstüne asma tavan parçası düştü
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        BURSA'daki bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın asma tavanın parçaları, yemek yiyen vatandaşın üstüne düştü. Olayda vatandaş hafif yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında meydana geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanın parçaları henüz bilinmeyen nedenle yemek yiyen vatandaşın üzerine düştü. Olayda vatandaş yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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