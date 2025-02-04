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        TIR'ın çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi; 1'i ağır, 9 yaralı (2)

        TIRŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Gemlik ilçesinde 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı kazada, işçi servis otobüsüne arkadan çarparak şarampole devrilmesine neden olan TIR'ın şoförü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:57
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        TIR'ın çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi; 1'i ağır, 9 yaralı (2)
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        TIRŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1’i ağır 9 kişinin yaralandığı kazada, işçi servis otobüsüne arkadan çarparak şarampole devrilmesine neden olan TIR’ın şoförü F.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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