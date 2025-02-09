Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Orduspor FK :1-3

        STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Burak Gültek,Aykut Yılmaz1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Mehmet Gülerer( Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Orduspor FK :1-3
        ABONE OL

        STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Burak Gültek,Aykut Yılmaz

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Mehmet Gülerer( Dk. 88 Ömer Şahbaş), Mehmet Bağlı(Dk.46 Yusuf Ali Çakır), Doğanay Kılıç(Dk. 90+4 Halil Bora), Ömer Faruk Yücel, Ökkeş Karaoğlu, Talha Erdoğan( Dk. 55 Muhammed Emin Bektaş), Erdal Kaya, İbrahim Demir, Azat Çakar(Dk. 46 Berat Badak), Talha Yünkuş

        52 ORDUSPOR FK: Ersin Aydın, Nazmi Candoğan(Dk. 86 Faruk Öcal), Hüseyin Karabey(Dk.90+3 Yunus Köse), Emre Fırtına, Berkay Arı, Ali Kemal Başaran, Bilal Gülden(Dk. 90+3 Hüseyin Furkan Uslu), Ufuk Özcan, Harun Özcan(Dk.69 Kadir Arı), Nevzat Bilen(84 Gencay Erten), Yusuf Atasoy

        SARI KARTLAR: Ökkeş Karaoğlu, Yusuf Ali Çakır(1923 Mustafakemalpaşaspor)Berkay Arı, Ufuk Özcan (52 Orduspor FK)

        GOLLER: Dk. 42 Bilal Gülden, Dk. 45+2 Nazmi Candoğan, Dk. 81 Ufuk Özcan (52 Orduspor FK) Dk. 70 Emre Fırtına (Kendi Kalesine), (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        TFF 3'üncü Lig 19'uncu hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği 52 Orduspor FK’ya 3-1 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk, 6 yaralı
        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk, 6 yaralı
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        İzmir'de kazada ölen polis memuru Bursa'da toprağa verildi; 4 ay önce evlen...
        İzmir'de kazada ölen polis memuru Bursa'da toprağa verildi; 4 ay önce evlen...
        Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sanayi sitesindeki dükkanda ölü bulundu
        Sanayi sitesindeki dükkanda ölü bulundu
        Hastane otoparkında kavga ettiği meslektaşının burnunu kıran doktora tahliy...
        Hastane otoparkında kavga ettiği meslektaşının burnunu kıran doktora tahliy...