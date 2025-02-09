1923 Mustafakemalpaşaspor - 52 Orduspor FK :1-3
STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Burak Gültek,Aykut Yılmaz1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Mehmet Gülerer( Dk.
STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Burak Gültek,Aykut Yılmaz
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Mehmet Gülerer( Dk. 88 Ömer Şahbaş), Mehmet Bağlı(Dk.46 Yusuf Ali Çakır), Doğanay Kılıç(Dk. 90+4 Halil Bora), Ömer Faruk Yücel, Ökkeş Karaoğlu, Talha Erdoğan( Dk. 55 Muhammed Emin Bektaş), Erdal Kaya, İbrahim Demir, Azat Çakar(Dk. 46 Berat Badak), Talha Yünkuş
52 ORDUSPOR FK: Ersin Aydın, Nazmi Candoğan(Dk. 86 Faruk Öcal), Hüseyin Karabey(Dk.90+3 Yunus Köse), Emre Fırtına, Berkay Arı, Ali Kemal Başaran, Bilal Gülden(Dk. 90+3 Hüseyin Furkan Uslu), Ufuk Özcan, Harun Özcan(Dk.69 Kadir Arı), Nevzat Bilen(84 Gencay Erten), Yusuf Atasoy
SARI KARTLAR: Ökkeş Karaoğlu, Yusuf Ali Çakır(1923 Mustafakemalpaşaspor)Berkay Arı, Ufuk Özcan (52 Orduspor FK)
GOLLER: Dk. 42 Bilal Gülden, Dk. 45+2 Nazmi Candoğan, Dk. 81 Ufuk Özcan (52 Orduspor FK) Dk. 70 Emre Fırtına (Kendi Kalesine), (1923 Mustafakemalpaşaspor)
TFF 3'üncü Lig 19'uncu hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği 52 Orduspor FK’ya 3-1 mağlup oldu.
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