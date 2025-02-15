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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayhan (53) ve Nurten M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:10
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayhan (53) ve Nurten M. (44) çifti, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında kırsal Karakadı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kömür sobasını yakıp uyuyan Ayhan ve Nurten M. çifti, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşinin öksürük sesini duyarak, güçlükle uyanan Ayhan M., odadaki dumanı görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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